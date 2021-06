Alemanha disponibiliza 10 mil milhões de euros para apoiar startups tecnológicas

Leia Também Táxis voadores poderão circular na Europa em 2024, aponta regulador aéreo

A Alemanha vai utilizar 10 mil milhões de euros para apoiar as startups do país na área da tecnologia. Segundo a Bloomberg, a maior economia europeia pretende apoiar startups que estejam numa fase de crescimento, num setor de relevo no que diz respeito à criação de emprego.Estes 10 mil milhões de euros serão distribuídos através de um fundo de investimento, numa tentativa de abordar as dificuldades que as startups sentem no momento de angariar capital, explicaram o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, e o ministro da Economia, Peter Altmaier."As startups são motores para a mudança estrutural", referiu o ministro da Economia da Alemanha. "Criam empregos e asseguram a base de um futuro próspero e de crescimento na Alemanha e na Europa", cita a Bloomberg.O ecossistema de startups já viu nascer empresas como a fintech N26 ou a Lilium, que está a trabalhar no desenvolvimento de táxis aéreos. No ano passado, em apenas uma ronda de investimento, a startup de Munique conseguiu angariar cerca de 201 milhões de euros para o desenvolvimento de veículos e infraestruturas de produção.