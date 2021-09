TAP tem 657 milhões de euros em voos futuros e cancelamentos

A TAP tinha 657,5 milhões de euros em bilhetes vendidos e não voa­dos no final do primeiro semestre do ano. Este montante diz respeito a voos que a companhia aérea já vendeu e que não realizou ainda, incluindo receitas de voos cancelados e de voos a fazer no futuro, segundo noticia esta sexta-feira o Expresso. Há uma parte "significativa" do total que diz respeito a voos cancelados por causa da pandemia, como reconhece a companhia no relatório e contas do primeiro semestre.



"A TAP tem reservado todos os meses uma parte importante do seu orçamento para o pagamento dos reembolsos e está a trabalhar arduamente para responder a todos os pedidos", diz fonte oficial da empresa, citada pelo semanário. O valor do final do semestre compara com 602 milhões de euros registados 31 de dezembro de 2020.





A transportadora aérea mantém a responsabilidade pela prestação destes voos no futuro ou pelo reembolso, mas sublinha que apenas 2% dos reembolsos pedidos pelos clientes estão ainda pendentes. Do total de queixas registadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a TAP é a companhia com mais reclamações (1.641), sendo que 72,7% estão relacio­nados com cancelamentos de voos e reembolsos.A TAP reagiu à notícia do Expresso dizendo que vender antecipadamente bilhetes para os voos é prática de toda a indústria mundial pelo considera que esta é uma "notícia positiva, pois significa que a TAP aumentou o seu volume de vendas para os voos que tinha e tem programados".



Quanto aos voos cancelados e pedidos de reembolso, a companhia garante que já processou 98% dos pedidos. "Em números absolutos, a TAP recebeu 2,284 milhões de pedidos de reembolso, dos quais se encontram pendentes ao dia de hoje 46 mil, evidenciando o esforço e empenho da TAP na resolução rápida deste desafio", acrescenta.



(Notícia atualizada às 11:50 com resposta da TAP)