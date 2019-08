Trabalhadores do aeroporto de Lisboa protestam por estacionamento e agendam plenário

A concentração contou com trabalhadores de empresas como a TAP, Portway e Groundforce, além de outras empresas que asseguram, por exemplo, a limpeza do aeroporto, e representantes de sindicatos.

Quase quatro dezenas de trabalhadores aeroportuários manifestaram-se esta quarta-feira junto ao aeroporto de Lisboa reivindicando aos patrões mais lugares de estacionamento para os trabalhadores, que trabalham por turnos, e agendaram para quinta-feira um plenário geral.





A reivindicação começou há uns meses, com um abaixo-assinado, e hoje culminou num protesto à entrada da estação de metro junto ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que reuniu dezenas de trabalhadores que empunhavam cartazes a alertar para o problema a Vinci, dona da ANA – Aeroportos de Portugal, com frases como "Baixos salários e ainda pagar estacionamento?" e "Vinci com milhões, para estacionamento nem tostões".