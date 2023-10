Procura nos transportes urbanos sobe 25% até setembro

A procura nos transportes coletivos urbanos tutelados pelo Ministério do Ambiente continua a recuperar passageiros, tendo no acumulado dos primeiros nove meses deste ano registado uma subida de 25%.



Foi esse o valor do acréscimo do número de passageiros transportados pelos metros de Lisboa e Porto, no mesmo período em que a Transtejo/Soflusa registou um aumento de 27%.





Em comunicado, o gabinete de Duarte Cordeiro adianta que, apesar do acréscimo do número de passageiros, a procura no Metropolitano de Lisboa ainda está 6% abaixo da verificada em 2019, quando a operação das empresas ainda não fora afetada pela pandemia.



Já no caso da Metro do Porto, o número de passageiros verificado nos nove primeiros meses de 2023 supera em 13% o registado em 2019 e na Transtejo/Soflusa a procura é agora 3% superior à que se verificava no mesmo período de 2019.



Até setembro, o Metropolitano de Lisboa transportou quase 118,5 milhões de passageiros, o Metro do Porto cerca de 58,3 milhões e a Transtejo/Soflusa 14,6 milhões.



No total, os 191,4 milhões transportados pelas três empresas até setembro representa um acréscimo de 38,2 milhões face a 2022, enquanto comparativamente com o mesmo período de 2019 é ainda inferior em 122 mil.