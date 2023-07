Turca Getir de entregas ultrarrápidas sai de Portugal ao fim de dois anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A turca Getir desembarcou em Portugal em plena pandemia, em outubro de 2021, prometendo entregas ultrarrápidas de compras. Agora, a empresa anunciou que irá cessar as suas operações no mercado nacional, bem como em Espanha e Itália.



A empresa indica que irá focar-se nos mercados "onde as oportunidades de rentabilidade operacional e de crescimento sustentável são mais fortes".





Leia Também Empresa turca de entregas vai passar a distribuir cafés da Delta

Com a saída "ordenada" dos três mercados do Sul da Europa, a empresa vai manter as operações o Reino Unido, nos EUA, na Alemanha, nos Países Baixos e na Turquia, que geram 96% das receitas.Adicionalmente, a Getir informa que está a finalizar uma ronda de financiamento.