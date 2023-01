Empresa turca de entregas vai passar a distribuir cafés da Delta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A empresa de entregas Getir, que chegou a Portugal em outubro de 2021, vai passar a assegurar a entrega de cafés da marca Delta. A distribuição resulta de uma parceria entre a empresa turca e o Grupo Nabeiro, informou esta segunda-feira a Getir.Além de cafés, será também possível receber outros produtos de marcas do grupo liderado por Rui Miguel Nabeiro, nomeadamente vinhos e chás. "No total, pode agora encontrar-se na aplicação da Getir 14 marcas do Grupo em 6 categorias diferentes, que chegarão aos lares portugueses em poucos minutos", afirma a empresa.



"Esta parceria permite-nos servir melhor os nossos clientes, oferecendo alguns dos produtos mais apreciados a nível nacional", destaca David Cordero, Buying & Commercial Lead na Getir Ibéria, na mesma nota. Já Ricardo Pereira, Head of Market & Category Development do Grupo Nabeiro, acrescenta que a parceria com a Getir permitirá aos clientes da marca usufruírem dos produtos "em poucos minutos".





Fundada em 2015, em Istambul, a Getir já se encontra em vários países europeus, como o Reino Unido, Alemanha, França, Países Baixos, Espanha, Itália e Portugal.