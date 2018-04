Uber suspende operações na Grécia

A empresa indicou que os serviços no país serão suspensos a partir da próxima terça-feira.



"Nova regulação aprovada recentemente tem impacto na nossa actividade. Temos de avaliar se e como podemos operar com este novo enquadramento e, assim, iremos suspender o UberX em Atenas a partir de terça-feira até encontrarmos uma solução adequada", refere uma publicação no blogue da empresa.



A Uber opera dois serviços em Atenas: o UberX, que utiliza condutores particulares profissionais, e o UberTaxi, que utiliza taxistas.



As novas regras exigem que cada viagem comece e termine na sede da empresa de transporte ou dos seus parceiros (empresas de aluguer de automóveis ou agências de turismo) ou numa área de estacionamento da empresa ou dos parceiros. Esta medida colide frontalmente com a filosofia dos serviços da Uber.



O serviço UberX foi lançado na capital helénica em 2015 e mais de 450 mil pessoas usaram a sua app para realizar viagens.



Os condutores do UberX têm de ser empregados dos parceiros da empresa, como empresas de aluguer automóvel ou agências de turismo, e as viaturas não podem ter mais de sete anos. Por comparação, os taxistas podem utilizar veículos com até 22 anos.





Em Portugal, o Parlamento aprovou em Março a chamada Lei Uber, que regula o sector, devendo esta entrar em vigor até ao Verão. Empresas como a Cabify e a Taxify já manifestaram satisfação com as novas regras.



A Uber já foi forçada a sair da Dinamarca e Hungria devido à legislação entretanto aprovada nesses países.