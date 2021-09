Venda de passes cresce 11,5% com regresso às aulas e ao trabalho

A venda de passes de transportes públicos nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa aumentou 11,5% nos primeiros dias de setembro, comparando com o período homólogo do ano passado, numa subida impulsionada pelo regresso às aulas e ao trabalho, noticia esta quarta-feira o Jornal de Notícias Segundo o diário, entre 1 e 9 de setembro, foram vendidos 553.312 títulos de transporte, ou seja, mais 56.970. Do total, mais de 99.500 eram respeitantes a crianças e jovens em idade escolar (79 mil na Grande Lisboa e mais de 20 mil no Porto).Os números ficam ainda assim abaixo dos níveis pré-pandemia, já que na comparação com o início de setembro de 2019 as duas áreas metropolitanas venderam menos 235.779 títulos.