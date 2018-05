Voo entre Singapura e a capital da Malásia é a rota mais movimentada do mundo

O voo que liga Singapura a Kuala Lumpur, capital da Malásia, é a rota internacional mais movimentada do mundo. Foram feitas 30.537 viagens entre os dois destinos durante o ano que terminou em Fevereiro de 2018.

A ligação entre Singapura e Kuala Lumpur, capital da Malásia, foi considerada a rota internacional mais movimentada do mundo numa lista de 20. Foram efectuados cerca de 30.537 voos entre os dois locais asiáticos durante o ano que terminou a Fevereiro de 2018. Isto traduz-se numa média de 84 voos por dia, de acordo com um estudo da OAG Aviation, citado na BBC News.





O voo entre Singapura e Kuala Lumpur leva cerca de uma hora mas existem já planos para construir uma ligação ferroviária de alta velocidade entre os dois destinos. Os dois aeroportos ficam separados por 296,7 quilómetros.





A rota é operada por companhias aéreas como a Scoot, a Jetstar, a Air Asia e a Malindo Air, assim como pelas principais companhias aéreas do país, a Singapore Airlines e a Malaysia Airlines.





A rota ultrapassou a presente segunda maior ligação internacional em termos de voos, a ligação Hong Kong para Taipé, capital de Taiwan, com 28.887 viagens, numa lista liderada maioritariamente por destinos asiáticos. Apesar de ocupar a segunda posição na listagem, a ligação é a que mais passageiros têm, cerca de 6,5 milhões de pessoas, seguida do voo entre Singapura e Jacarta (4,7 milhões de pessoas) e a ligação de Singapura para Kuala Lumpur (4 milhões de passageiros), de acordo com os dados divulgados pelo estudo.





Em terceiro lugar na lista das rotas internacionais mais movimentadas do mundo surge o voo que liga Jacarta, capital da Indonésia a Singapura com 27.304 viagens, seguido pelo voo entre Hong Kong e Shanghai Pudong (21.888 viagens). A ocupar a quinta posição está a ligação entre Jakarta e Kuala Lumpur (19.849 voos).





Existem apenas duas ligações europeias na lista das rotas mais movimentadas do mundo. Na 14º posição está o voo entre Dublin e Londres com 14.390 viagens durante o ano analisado pelo estudo. Já a ligação entre Amesterdão e Londres (19.º) conta com 13.170 voos.