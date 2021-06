Portugal arrisca sair de "lista verde" do Reino Unido já esta quinta-feira

O Reino Unido atualiza esta quinta-feira a classificação das regras para as viagens de e para os diversos países. Portugal, que se encontra na "lista verde", que não obriga a quarentenas, corre o risco de ser despromovido para a "lista âmbar", de acordo com a imprensa britânica.O aumento no número de novas infeções pelo coronavírus em Portugal nos últimos dias ameaça o estatuto do país na classificação feita pelo Governo britânico.Caso baixe para o nível "âmbar", Portugal não fica vedado aos turistas britânicos. Contudo, as regras impõem que quem viaje destes países para o Reino Unido tenha de apresentar um teste negativo à covid-19 antes da partida e terá de fazer 10 dias de quarentena à chegada ao Reino Unido. É também requerido que realizem testes dois dias e oito dias após a chegada a solo britânico.Existe a possibilidade de realizar um teste adicional cinco dias após a chegada e, caso este seja negativo, sair mais cedo da quarentena.



O lote de países na "lista verde" de Londres é atualmente bastante restrito, constando apenas Portugal, Austrália, Nova Zelândia, Brunei, Islândia, Ilhas Faroé, Gibraltar, as Malvinas e Israel.



Isto criou uma vantagem para Portugal face a outros populares destinos turísticos para os britânicos, nomeadamente Espanha, França, Grécia e Itália, que se encontram na "lista âmbar".





O efeito fez-se sentir de imediato, com o número de reservas de voos e estadias em Portugal a disparar quando o país foi classificado como destino seguro, a 17 de maio.