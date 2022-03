AHP diz que novo Governo “ignora a importância e o peso” do Turismo

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) diz que o novo Governo "ignora a importância e o peso que o turismo tem para a economia nacional". Isto porque a nova orgânica do Executivo junta o Turismo com as pastas do Comércio e Serviços na mesma secretaria de Estado, sendo esta uma decisão "negativa".



Ainda assim a AHP considera como "excelente" para o setor que a secretária de Estado Rita Marques se mantenha no cargo, para um novo mandato, sendo um sinal de "confiança". Para a AHP, a secretária de Estado tem demonstrado "uma grande competência" e "sempre trabalhou lado a lado com as empresas do setor".



Em comunicado, Raul Martins, presidente da AHP lembra ainda que a junção das pastas não é, "infelizmente" uma "surpresa total" tendo em conta que no PRR - elaborado pelo futuro responsável pela tutela do setor - o Turismo tinha ficado "esquecido", tendo gerado, na altura, "preocupação".

O presidente da AHP aproveita ainda para lembrar que o turismo "está a sair do momento mais difícil da sua história" com um cenário internacional "instável e cheio de incógnitas", mas a expectativa do setor é que este seja o ano da retoma. É, por isso, "absolutamente fundamental" que continue a haver "uma estreita colaboração entre o Estado e o privado".