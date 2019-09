O também fundador e presidente da Confederação do Turismo Português (CTP) explica que "a Thomas Cook opera em vários países europeus, sobretudo nos principais emissores de turistas para o Algarve; não apenas no Reino Unido, mas também na Alemanha e na Holanda". Era o segundo maior operador turístico a atuar na costa algarvia.



Com a falência, não fica apenas em causa a vinda de turistas através da operadora mas também as dívidas que esta tinha acumulado "ao longo dos últimos meses" junto das empresas do Algarve. O não pagamento dessas dívidas irá "afetar terrivelmente a situação das empresas", alerta Elidérico Viegas.



A falência da Thomas Cook deve-se à falta de acordo para um pacote de resgate por parte da Fosun, o maior acionista. O Governo britânico recusou-se a salvar a empresa uma vez que essa operação iria "requerer muito dinheiro dos contribuintes", argumentou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.



Neste momento há cerca de 150 mil turistas britânicos retidos em férias a aguardar o repatriamento dado que todas as reservas da empresa foram canceladas. A nível mundial serão cerca de 600 mil turistas.



A empresa está cotada na bolsa de Londres mas a negociação das ações está suspensa. Na passada sexta-feira, as ações caíram mais de 20%.

