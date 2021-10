Americanos garantem continuidade do Parque de Campismo da Galé. Para já

O grupo norte-americano, Discovery Land Company, que comprou o Parque de Campismo da Galé, na freguesia de Melides, garantiu à Câmara Municipal de Grândola que vai manter esta infraestrutura a funcionar até que esteja concluído "um diagnóstico rigoroso da atual situação do parque".





Tal como o Negócios noticiou em primeira mão, a 5 de outubro, a Discovery Land Company adquiriu o Parque de Campismo da Galé, um empreendimento com 32 hectares localizado na freguesia de Melides, que pertencia à Imobiliária das Ilhas Atlânticas por 25 milhões de euros.





Esta posição do grupo norte-americano foi transmitida pela Discovery Land Company ao presidente da Câmara de Grândola, António Figueira Mendes, e tornada pública num comunicado emitido por esta autarquia do litoral alentejano.





"Recentemente a empresa oficializou a Câmara, referindo que já transmitiu aos utentes do Parque com contratos ativos que está a ser feito "um diagnóstico rigoroso da atual situação do Parque. Até à conclusão dessa análise, nenhuma alteração ocorrerá no modelo de funcionamento do parque. Após a conclusão dessa análise, todos os 38 postos de trabalho permanentes serão mantidos, todas as relações com fornecedores serão integral e escrupulosamente honradas e todos os contratos válidos e em vigor serão integral e escrupulosamente honrados".

Ainda segundo este comunicado, a Discovery Land Company garantiu que "qualquer eventual alteração no modelo de funcionamento do Parque de Campismo da Galé e/ou nas respetivas instalações será atempadamente comunicada aos utentes e coordenada com a estratégia turística da Câmara de Grândola".

Em 2019, o grupo, especializado em resorts turísticos de luxo, já tinha adquirido m 2019, a Costa Terra, um projeto turístico que ocupa uma área de 298 hectares e tem quatro quilómetros de frente de costa e que à data era detido pela Semapa, a "holding" da família Queiroz Pereira. A propriedade da Costa Terra é vizinha do Parque de Campismo da Galé.

Neste encontro, o autarca sublinhou a importância do parque de campismo para o concelho. "Embora privado, o parque cumpre há vários anos funções importantes de serviço público e é uma fonte de criação de emprego e gerador de receitas para a economia do concelho" sendo "de grande importância garantir que se mantém em funcionamento – continuando a assegurar, de forma sustentável, o acesso universal ao lazer, bem-estar e qualidade de vida – num concelho que queremos que seja, cada vez mais, para todos", afirma-se no referido comunicado.