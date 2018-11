Amorim Turismo aposta em campeão mundial de jiu-jitsu

A Casino Portugal, marca de apostas desportivas e de casino online operada pela Sociedade Figueira Praia, detentora do Casino da Figueira e que é propriedade da Amorim Turismo, tornou-se o patrocinador oficial do atleta da arte marcial de jiu-jitsu Diogo Dino, campeão mundial ACB Open World Championship.

"Embora já tenha demonstrado o seu talento a representar Portugal além-fronteiras, ainda não adquiriu, lamentavelmente, apoios e reconhecimento suficientes no panorama nacional." Eis a justificação dada pela Casino Portugal para a decisão de patrocinar Diogo Dino.

Em comunicado, a plataforma de apostas online da Amorim Turismo adianta que a primeira prova com que Dino se estreou com a camisola Casino Portugal ocorreu nos Estados Unidos, no Pan Americano, tendo sido em Lisboa, no primeiro Open Lisboa realizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), que o atleta fez valer do seu título mundial, conquistando o primeiro lugar na categoria "Faixa Azul Pesado com Quimono".