Aveiro ganha primeiro hotel de cinco estrelas em palacete do século XVIII

restaurante, a piscina exterior, o SPA e o ginásio.A unidade hoteleira representou um investimento de sete milhões de euros do MS Group - que conta com duas unidades hoteleiras de quatro estrelas, uma no Porto e outra em Braga, com 45 e 25 quartos, respetivamente, que operam sob a insígnia Moon & Sun e inaugurados em 2019.

O novo hotel, que foi a residência do pai do escritor Eça de Queiroz, conta com "todo o conceito e decoração inspirados na vida e obra do escritor e diplomata Eça de Queiroz e, por isso, também refletem muitas características dos hotéis franceses do séc. XIX, país onde residiu até ao fim dos seus dias", refere o comunicado."Com a abertura do MS Collection Aveiro, estamos a dar continuidade ao plano de expansão do Grupo e a um sonho antigo: entrar no segmento hoteleiro de cinco estrelas com projetos únicos em Portugal. Estamos certos de que, tendo em conta as suas características de excelência, o nosso boutique hotel vai agregar valor à oferta hoteleira de Aveiro, uma cidade com uma personalidade muito própria, amplamente procurada por turistas nacionais e estrangeiros", salienta Pedro Mesquita Sousa, CEO do MS Group, citado no comunicado."Esta aposta espelha simultaneamente a nossa preocupação em sermos promotores da reabilitação e revitalização de património histórico, prestando homenagem à herança cultural das localidades onde se inserem. Neste sentido, em Aveiro, pretendemos devolver a alma de residência nobre a uma das mais conceituadas casas oitocentistas da cidade, atribuindo-lhe a funcionalidade de hotel de cinco estrelas", acrescenta.