Dono dos hotéis Moon &Sun compra terreno à Valinor e investe 10 milhões em Gaia

Com dois hotéis de quatro estrelas, que operam sob a marca Moon & Sun, situados no centros históricos do Porto e de Braga, e o cinco estrelas MS Collection, que está prestes a abrir em Aveiro, o MS Group está agora a reforçar a sua aposta na promoção imobiliária, com a construção do Avenida Premium, um condomínio residencial em Gaia, num investimento de 10 milhões de euros.

"Situado na Avenida da República, próximo à estação de metro de Santo Ovídio, o condomínio Avenida Premium tem nove andares e integra 32 apartamentos distribuídos pelas tipologias de T1 a T3+1, com dimensões que variam entre os 58,3 e os 180,6 metros quadrados", descreve o MS Group, em comunicado, sem revelar os preços de venda das casas.

Ao Negócios, fonte oficial do MS Group revelou que o terreno onde está a ser construído o Avenida Premium foi adquirido à Valinor, uma imobiliária sediada em Braga.

"Com o condomínio Avenida Premium pretendemos elevar os padrões de qualidade da oferta habitacional em Gaia. Neste sentido, cientes da escassez de imobiliário face à procura, desenvolvemos um projeto residencial de excelência, atrativo e com o objetivo de posicioná-lo como uma referência para quem quer residir nesta que é, atualmente, uma das melhores cidades do país para se viver", enfatiza Pedro Mesquita Sousa, CEO do MS Group.

O Avenida Premium também "integra espaços destinados a comércio (lojas), acessíveis através de entrada direta a partir da rua".