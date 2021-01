B&B Hotels abre em Setúbal e quer trazer mais hotéis em 2021

O grupo B&B HOTELS vai expandir-se após ter chegado a um acordo de aluguer de longo prazo do antigo Hotel Do Sado Business & Nature para o transformar no novo B&B Hotel Sado Setúbal.





O edifício é uma velha casa senhorial, situada na Rua Irene Lisboa n.º 1, em Setúbal, que ficará a cerca de 30 minutos de Lisboa e da praia, assim como do Parque Natural da Arrábida, afirma a empresa. Este hotel dispõe de um total de 66 quartos individuais, duplos e para famílias. Os quartos têm uma vista para a serra e para o mar e têm a preocupação de conterem zero plásticos.





"Atualmente contamos com um amplo número de projetos em curso e continuamos a procurar oportunidades para seguir o nosso crescimento sustentado em toda a região com o propósito de ampliar a nossa rede com 10 hotéis em Portugal para o ano 2021", afirma a CEO em Espanha e Portugal, Lucía Méndez-Bonito. A mesma avalia que "após um ano difícil depois covid-19, a incorporação deste hotel em Portugal fortalece a presença na Península Ibérica".

Após a abertura do novo hotel em Setúbal, o B&B Hotels soma cinco hotéis em Portugal (Braga, Coimbra, Lisboa, Felgueiras e Setúbal), alcançando os 550 quartos e 12 apartamentos. Ao todo, o grupo tem um total de 41 hotéis abertos ao público (36 em Espanha e cinco em Portugal).

Segundo Torcato Faria, o gestor do B&B Hotels em Portugal: "A incorporação desta adorável casa senhorial em Portugal trata-se de mais um exemplo do compromisso da B&B Hotels com a região. Estamos muito satisfeitos porque a aposta decidida num mercado muito dinâmico e atrativo como é o português, está a dar os seus frutos". Ao mesmo tempo, este responsável promete "preços acessíveis para todos os bolsos, sem comprometer em momento algum o conforto".

O aluguer a longo prazo faz parte de uma estratégia que permite ao B&B Hotels continuar a desenvolver o seu modelo de negócio ‘asset light’ na Península Ibérica, um aspeto que considera essencial para poder manter as "fortes taxas de crescimento" registadas no passado e "projetá-las de forma sustentada num futuro imediato".