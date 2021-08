B&B Hotels do Goldman Sachs quer 200 hotéis em Portugal e Espanha até 2025

A B&B Hotels, cadeia francesa de hotéis económicos controlada pelo Goldman Sachs, pretende quadruplicar o número de unidades na Península Ibérica nos próximos quatro anos, revelou a CEO da empresa, Lucía Méndez-Bonito, em declarações ao Expansión.A estratégia passa pela compra de hotéis, mas também pela aquisição de gestoras de hotéis, refere a responsável.Atualmente o grupo hoteleiro conta com 46 unidades na Ibéria, dos quais sete em Portugal. Até final do ano esse número deve aumentar para as cinco dezenas, estando previstos mais três hotéis em Portugal.Em Portugal, a B&B Hotels conta com estabelecimentos em Braga, Lisboa, Matosinhos e há ainda hotéis em Cantanhede, Felgueiras, Setúbal e Montijo que concentram, ao todo, 669 quartos e 12 apartamentos.Em julho, por ocasião da abertura do hotel em Matosinhos, Lucía Méndez-Bonito, referiu, citada em comunicado, que Portugal é "um destino muito atrativo onde os nossos hotéis estão a ter uma grande aceitação e onde temos vindo a anunciar diferentes inaugurações tanto em 2020 como em 2021"."Atualmente já estamos em praças importantes como Lisboa, Coimbra e agora Porto, entre outras. Mas temos um grande número de projetos em andamento e continuamos à procura de oportunidades para continuar nosso crescimento sustentado na região com o objetivo de expandir nossa rede. Espanha e Portugal são dois mercados chave para o desenvolvimento do Grupo B&B Hotels na nossa ambição de continuar a ser líder incontestável em hotéis económicos", sublinhou.