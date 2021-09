Cadeia espanhola Smy estreia-se em Portugal com hotel de 4 estrelas e procura mais ativos

Há uma nova marca hoteleira em Portugal. A espanhola Smy Hotels inaugurou a sua primeira unidade no país, um hotel de 4 estrelas em Lisboa, próximo do Parque Eduardo VII. O grupo já está à procura de outros ativos em mais regiões portuguesas.A entrada em Portugal foi anunciada esta quarta-feira, 15 de setembro, pela Smy Hotels, em comunicado enviado às redações. O hotel, que até agora era operado sob a marca Occidental Hotels, conta com 105 quartos e infraestruturas como ginásio ou bar no terraço do último piso, tendo já começado a receber os primeiros hóspedes.Esta será a primeira de várias unidades que a gestora de ativos hoteleiros espanhola espera gerir em Portugal. "A cadeia Smy Hotels irá operar este hotel em regime de gestão com a sua própria marca durante um período mínimo de 10 anos, procurando novas oportunidades de crescimento neste mercado, assim como em mercados do sul da Europa", indica a empresa em comunicado.O presidente executivo, José Antonio Granja, reforça ainda que o grupo procura "a incorporação de novos hotéis noutros destinos do país a curto prazo". Para isso, o grupo está "à procura de sócios locais, com quem possa desenvolver e gerir hotéis em destinos turísticos do país".Criada em 2018, nas Ilhas Baleares, a Smy Hotels é especializada na gestão de estabelecimentos hoteleiros de proprietários independentes, sob a sua própria marca ou sob a marca de terceiros. Recentemente, assinou ainda um acordo com a Wyndham Hotels & Resorts, através do qual irá desenvolver projetos sob seis das marcas do grupo norte-americano: Wyndham, Wyndham Grand, Wyndham Gardan, Ramada, Tryp e Trademark Collection.Para além de Portugal e Espanha, a marca Smy está ainda presente em Itália e na Grécia.