Commerzbank compra hotel Hilton em Lisboa

A Commerz Real, gestora de fundos do banco alemão Commerzbank, comprou o hotel DoubleTree by Hilton – Fontana Park em Lisboa. O valor da operação não foi revelado.

A Commerz Real, gestora de fundos do banco alemão Commerzbank, comprou o hotel DoubleTree by Hilton – Fontana Park em Lisboa à Turismadeira, avança esta quarta-feira o site especializado em imobiliário EUProperties.





O hotel de quatro estrelas situa-se junto ao Fórum Picoas e conta com 146 quartos e 62 lugares de estacionamento, bem como dois restaurantes e salas de conferência. Atualmente, o edifício de sete andares está a sofrer obras de expansão, que deverão ficar concluídas em 2020, que deverão adicionar 80 suites, 40 lugares de estacionamento e um auditório.



A Commerz Real assinou um acordo de arrendamento com a Fontana Hotels, que opera a unidade hoteleira com a Hilton como gerente por um período de 20 anos, ficando a manutenção do espaço a cargo dos inquilinos.



O grupo Hilton conta actualmente com três unidades em Portugal, o DoubleTree, e hotéis em Almancil e Vilamoura, no Algarve. Para Dezembro deste ano está prevista a inauguração de um hotel na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, sob a marca Curio Collection.

O valor da operação é desconhecido, assinala a mesma fonte.