Espanhóis da Oca Hotels abrem o quarto hotel no Porto

A rede hoteleira espanhola Oca Hotels vai abrir a quarta unidade no Porto. Com a inauguração prevista para início de setembro, o Oca Republik Hotel, conta com 43 quartos e tem a categoria de quatro estrelas.



A nova unidade hoteleira fica no centro do Porto, na Praça da República, todos os quartos "são exteriores com vistas para o jardim Teófilo Braga e para a baixa". Além disso, o Oca Republik tem estacionamento privado, esplanada, ginásio e sala para conferências, diz em comunicado a empresa galega.



Em fevereiro deste ano, a cadeia hoteleira espanhola já tinha aberto outras duas unidades hoteleiras no Porto: o Oca Flores Hotel Boutique e o Oca Vitória Village. Antes, em 2021, já tinha inaugurado o Oca Oriental Porto. Todas as unidades são de quatro estrelas.



O grupo tem vindo a investir em Portugal e tem outra inauguração prevista em terras lusas até ao final deste ano. A primeira investida no mercado português foi em 2013, quando estabeleceu uma parceria comercial com a Sociedade de Turismo de Espinho (STE) para o Hotel Praiagolfe, em Espinho.



Hoje, a Oca Hotels conta com mais de duas dezenas de unidades em Espanha e uma no Brasil, país onde tem previsto abrir mais três hotéis e ‘resorts’ até final de 2022.