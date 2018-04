Eurovisão faz disparar turismo estrangeiro em Lisboa entre 7 e 13 de Maio

Na semana de 7 a 13 de Maio a capital portuguesa vai receber mais 37% de visitantes internacionais do que o registado em igual período de 2017. Tudo por causa do Festival da Eurovisão, que decorre a 8, 10 e 12 de Maio na Altice Arena.





A eDreams sublinha também que o aumento da procura levou as companhias aéreas a subir os preços médios dos voos com destino a Lisboa em 18%.



Entre as maiores subidas nos preços dos voos para Lisboa neste período estão os voos originários da Áustria (368 euros de preço médio, um aumento de 32%), de Espanha (mais 24% para 155 euros de preço médio) e a partir do Luxemburgo (mais 24% para 203 euros). Os voos provenientes de Itália destoam ao registarem uma quebra no valor médio nos bilhetes para os 149 euros, menos 10% do que no ano passado.



Refira-se que a semana do Festival da Eurovisão coincide com a semana que antecede a celebração do 13 de Maio em Fátima, o que tradicionalmente atrai elevado número de turistas.

A informação é avançada pela a agência de viagens online eDreams, que refere ainda que o crescimento esperado para Lisboa é quase o dobro do aumento de 20% alcançado por Kiev na edição de 2017 do certame.Os voos previstos para esse período têm França como a principal origem e representam 29,2% do volume de passageiros com reservas para essa semana. A Alemanha é a segunda origem com mais voos reservados para Lisboa entre 7 e 13 de Maio (18%), enquanto Espanha é responsável por 10,2% das chegadas ao aeroporto de Lisboa nesse período.