Gigante do cinema nos EUA reabre salas com bilhetes a preços de há 100 anos

A AMC, uma das maiores redes de salas de cinema dos Estados Unidos, anunciou esta quinta-feira que vai reabrir a partir de 20 de agosto parte das suas salas, que se encontram encerradas há vários meses devido à pandemia da covid-19.Na próxima quinta-feira reabrirão as portas uma centena de cinemas da AMC, sujeitos a restrições, nomeadamente apenas 30% da lotação estará disponível para garantir o distanciamento social e o uso de máscara é obrigatório. No entanto, será autorizado o consumo de comida e refrigerantes, o que constitui uma importante parte das receitas.A AMC pretende reabrir mais 300 salas nas duas semanas seguintes, para um total de 400, que representa cerca de dois terços das salas de espetáculo da sua rede.Para atrair público, a cadeia de salas decidiu baixar o preço dos bilhetes para 15 cêntimos de dólar (13 cêntimos de euro) no dia de reabertura, o valor que era pago quando abriu a sua primeira sala de cinema, no estado do Missouri, há 100 anos.A AMC avançou para a reabertura, apesar da situação da pandemia nos EUA ainda ser preocupante, para não falhar a estreia, a 3 de setembro, do novo filme do realizador Christopher Nolan, "Tenet", bem como "The New Mutants", da Disney, que chega às salas a 28 de agosto.O grupo fechou a primeira metade do ano com prejuízos de 2,7 mil milhões de dólares, tendo vindo a renegociar as rendas que paga, bem como a dívida.O grupo já reabriu 130 salas de cinema na Europa e Médio Oriente, o que corresponde a pouco mais de um terço da sua presença fora dos EUA.