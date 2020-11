Canadiano Mercan investe 20 milhões num Four Points by Sheraton em Matosinhos

O arranque da construção esteve previsto para março passado, mas, devido à chegada da pandemia a Portugal, acabou por ser adiado, tendo entrado em obra no mês passado.

Trata-se do Four Points by Sheraton Matosinhos, o novo aparthotel da cidade, com a assinatura da cadeia internacional Marriott e que tem conclusão prevista para o segundo semestre do próximo ano.

Com uma área de construção de 7.265 metros quadrados, terá 108 apartamentos de tipologia T0 e T1 e irá também integrar um restaurante, bar, esplanada, ginásio e parque de estacionamento, distribuídos por três pisos.

Situado no gaveto entre as ruas Brito e Cunha e Sousa Aroso, junto à Praça Guilherme Pinto, o Four Points by Sheraton Matosinhos corporiza um investimento estimado em 20 milhões de euros, a cargo do grupo canadiano Mercan, que está sediado no Canadá e conta "com mais de 30 anos de experiência nas áreas da consultoria de investimentos, da educação e da imigração", afiança, em comunicado.

"O grupo Mercan escolheu Portugal para o desenvolvimento das suas atividades na Europa devido à segurança, estabilidade e hospitalidade que o país oferece, bem como às oportunidades de desenvolvimento na área da reabilitação urbana", explica.

Para além do projeto de Matosinhos, desenvolvido em associação com o grupo RAG (Referência Arrojada Group), a Mercan adianta que tem "outros investimentos hoteleiros no Porto, Vila Nova de Gaia, Amarante e Évora, abrangendo unidades que variam entre as três e as cinco estrelas".

Presente no Canadá, China, Índia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Vietname e Portugal, o grupo Mercan "aposta em operações de investimento imobiliário nas áreas do turismo e da saúde e ‘wellbeing’", sendo que "só nos Estados Unidos desenvolveu projetos num valor superior a 1,5 mil milhões de dólares (cerca de 1,3 mil milhões de euros), reunindo mais de 800 investidores internacionais", realça.

No caso do projeto hoteleiro em Matosinhos, o investimento é proveniente de 54 investidores internacionais.