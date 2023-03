Hotelaria considera que medidas para AL não vão ter “efeito imediato” na habitação

A vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) considera que as medidas previstas no plano Mais Habitação para o Alojamento Local (AL) "não vão ter efeito imediato" no aumento do número de casas para habitação.



Cristina Siza Vieira (na foto) admite que o AL tem algum peso na pressão que existe em torno da crise de habitação, mas sublinha que há um erro de percepção e análise".

Leia Também Hotelaria contra utilização das receitas da taxa turística para habitação em Lisboa

"A AHP tem dito há muito tempo [desde 2016] que é preciso fazer uma análise fina ao AL", apontou a responsável, no final da apresentação do inquérito realizado ao setor sobre 2022 e perspectivas para 2023.



Cristina Siza Vieira explicou que na visão da AHP, categorias como hostels e blocos de apartamentos têm de sair do universo AL. "A definição do AL vem pela negativa, tudo o que não cabe num sítio vai parar ao AL", acrescentou,

Outra das propostas que integrará o contributo da AHP no âmbito da consulta pública do plano Mais Habitação, que prevê, entre outras medidas, a suspensão de novos AL com exceção das zonas para alojamento rural, passa pela permanência das competências a nível local. Ou seja, "pelos municípios, como acontece a nível europeu", referiu. "É uma realidade que tem de ser trabalhada a nível local", reforçou.