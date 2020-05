Império Lego oferece visita 360º online ao maior aquário do Norte de Portugal

Em tempos de pandemia, terá um número máximo de 250 visitantes em simultâneo, com uso obrigatório de máscara, não podendo estar mais de dez pessoas em conjunto ao mesmo tempo. Como seria de esperar, as visitas de grupos e festas de aniversário estão suspensas.

E a abertura passou para as 11 horas, encerrando às segundas-feiras. Com uma excepção: na próxima segunda-feira, 1 de junho, Dia Mundial da Criança, o Sea Life Porto volta a abrir as suas portas, pelo que já se poderá novamente matar saudades, por exemplo, da família de pinguins Humboldt, da Tartaruga Mariza e da Raia Valentina.

Foi em julho passado que o grupo internacional Merlin Entertainment, dono do Sea Life Porto, decidiu comemorar o 10.º aniversário do maior aquário do Norte de Portugal, onde investiu 10 milhões de euros, com a transferência para o seu equipamento da Invicta de três "solteiros" e dois casais de pinguins Humboldt, num investimento de um milhão de euros.

Os pinguins, o peixe-palhaço, o peixe-dragão, o tubarão-de-pontas-negras e os cavalos-marinhos são algumas das centenas de espécies marinhas e de água doce que, atualmente, habitam os 32 aquários instalados no Sea Life Porto, um espaço de cinco mil metros quadrados, além do túnel subaquático - o primeiro do país - e que atravessa mais de 500 mil litros de água.

A reabertura do Sea Life Porto será, ainda, marcada por uma novidade: "O lançamento de uma visita 360 graus online, completamente gratuita. Para quem ainda não pode ou pretende sair de casa, terá a oportunidade de conhecer as mais de três mil espécies e diversos detalhes sobre as fascinantes criaturas marinhas que ali habitam", revela a empresa, em comunicado.

A Merlin Entertainment é a segunda maior operadora de atrações turísticas do mundo, com mais de 130 atrações em 25 países, que inclui, além do Sea Life, o Museu Madame Tussauds, a Legoland e o London Eye, entre muitas outras.

A dona do Sea Life Porto foi adquirida, no final do ano passado, por um grupo de investidores que inclui a família que detém o império da Lego, que ficou a controlar metade da Merlin, o fundo Blackstone e fundo de pensões canadiano CPPIB.