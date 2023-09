Israelita Tamar vai abrir hotéis Fábrica e Arnaldo no Porto

Chegados há meia dúzia de anos à Invicta, onde converteram uma antiga indústria de sabão no cinco estrelas Saboaria e o que foi um tribunal no Laranjais, o grupo dos três amigos que cresceram em Jerusalém estão agora a construir um hotel na Rua da Fábrica e outro, com o nome do romancista, no topo das Escadas dos Guindais.

Israelita Tamar vai abrir hotéis Fábrica e Arnaldo no Porto









