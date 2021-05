Dono do Novo Banco vende resort Vilamoura World a investidores portugueses e à Arrow

Leia Também Chumbo ambiental obriga Vilamoura a rever projeto

Um grupo de investidores nacionais, liderado por João Brion Sanches, acordou a aquisição do resort Vilamoura World (Lusotur) à norte-americana Lone Star. A operação é realizada em co-investimento com o fundo Arrow Global, que detém a Norfin e a Whitestar Asset Solutions em Portugal. Os valores do negócio não foram divulgados.A Vilamoura World gere a marina de Vilamoura, a maior do país, o centro equestre, o parque ambiental, com 200 hectares, e o núcleo museológico do Cerro da Vila e "vai desenvolver o projeto de expansão já aprovado pelas autoridades nacionais".João Brion Sanches, um dos fundadores da Norfin, vai assumir o cargo de CEO do Vilamoura World e indica, citado em comunicado, que "ninguém é verdadeiramente dono de Vilamoura. Este grupo de investidores pretende ser o guardiãodeste património, orientá-lo e cuidar bem dele para as próximas gerações. Temos uma visão de médio/longo prazo para a região, que passa pelo desenvolvimento de um produto sustentável e de qualidade, de forma a poder afirmar-se como o melhor destino do Algarve para viver, investir e passar férias, tanto para nacionais como para estrangeiros"."Este é um projeto muito importante para nós e que representa um investimento essencial para o Algarve, numa altura em que o país e a economia ainda tentam recuperar dos fortes impactos provocados pela pandemia", acrescenta Francisco Sottomayor, CEO da Norfin.O parque ambiental que integra 200 hectates de área protegida será totalmente reabilitado.