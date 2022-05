Saiba aqui se o seu ginásio está no top 20 online

Cerca de 37% dos ginásios portugueses não têm "website", 8% estão fora do Instagram e 2% do Facebook, sendo que apenas 3% utilizam o Tik ToK, revela o primeiro "report"da performance online dos ginásios em Portugal, da autoria da All United Sports.

No estudo sobre a "Utilização da web e redes sociais por parte dos ginásios em Portugal", a consultora especializada indústria do fitness concluiu, também, que "o Youtube é utilizado por cerca de 30% dos ginásios e de forma não consistente", que quase um quarto dos "websites" não estão adaptados às plataformas móveis e apenas 18% dos ginásios oferecem a possibilidade de subscrição de "newsletter".

Em resultado da análise aos sites e redes sociais de mais de mil ginásios no nosso país, a All United Sports elaborou o top 20 dos ginásios que melhor utilizam as potencialidades da internet e das redes sociais em termos quantitativos.

Em primeiro lugar surge destacado o gaiense Mais Fit Gaia, que "vence de forma isolada com uma vantagem de cerca de quatro ponto para o segundo classificado devido à sua utilização transversal das plataformas consideradas, demonstrando uma comunicação coerente e eficaz, tanto ao nível do volume, como do alcance e do ‘engagement’", lê-se no estudo a que o Negócios teve acesso.





O segundo lugar é ocupado pelo portuense Breathe Sport Fitness, também com uma margem relativamente grande, de cerca de quatro pontos para o terceiro classificado, sendo que, à semelhança do Mais Fit Gaia, "também muito transversal na forma como trabalha o online, do website às redes sociais e tendo apenas perdido algum terreno nas MSN onde ainda não se aventurou em Instagram Reels e Tik Tok", sinaliza a autora do estudo.

A fechar o pódio, a cadeia de ginásios Phive: Health and Fitness Centers, que se destaca pelo "ótimo trabalho nas redes sociais, principalmente no Instagram, que vem trazendo resultados quantitativos ao nível do alcance e ‘engagement’ da marca", realça a All United Sports.

Em termos de ginásios ou cadeias mais "top of mind", o Holmes Place surge em 8.º lugar, o Solinca em 10.º e o Fitness Up em 14.º.