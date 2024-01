Moov converte antigo Centro Comercial Boavista em apartamentos turísticos

O cinquentenário grupo Endutex, que é um dos maiores produtores mundiais de têxteis técnicos, entrou há uma dúzia de anos no negócio hoteleiro, através da marca própria Moov, que está em franca expansão.

Conta já com cinco hotéis em Portugal (no Porto, Lisboa, Oeiras, Évora e Matosinhos) e dois no Brasil (em Curitiba e em Porto Alegre – com 156 e 123 quartos, respetivamente), país que acolhe também uma das unidades industriais do grupo sediado em Santo Tirso.

Entretanto, começou recentemente a construção daquele que será o seu maior hotel, em termos de área, e o maior investimento realizado neste segmento de negócio – o Moov Hotel Matosinhos, que terá 143 quartos e 44 apartamentos T1 e T2, num investimento estimado de 16 milhões de euros.

E está prestes a arrancar com a construção do portuense Moov Hotel Campanhã, no topo da Rua do Freixo, que terá 109 quartos e está orçado em 8,5 milhões de euros.

Já em São Paulo, no Brasil, abriu o seu primeiro hotel de uma "bandeira" mais luxuosa, tendo convertido o antigo Hotel Boulevard, propriedade da Santa Casa da Misericórdia local, no quatro estrelas Sooz Hotel Collection, com 156 quartos, onde investiu três milhões de euros em obras de modernização.

Primeiro arranha-céus do Porto terá 35 apartamentos turísticos e o CCB 28

Voltando a Portugal, o grupo está também a apostar no conceito de aparthotel, tendo adquirido para o efeito, à seguradora Ageas, aquele que foi o primeiro arranha-céus do Porto – o chamado Edifício Rialto, situado junto ao Teatro Rivoli, que verá mais de metade dos seus nove pisos serem transformados em 35 apartamentos turísticos T1 e T2, num investimento estimado em 5,5 milhões de euros.

Ainda no Porto, o grupo Endutex comprou o imóvel que corporiza o número 982 da maior avenida da cidade, que em tempos longínquos funcionou como espaço comercial sob o nome de Centro Comercial Boavista (CCB).

"O imóvel, que adquirimos a particulares, está a ser transformado em 28 apartamentos de tipologias T1 e T2, num investimento de 4,5 milhões de euros", revelou André Ferreira, administrador da Endutex e responsável pela rede hoteleira do grupo, em declarações ao Negócios.

Implantado num terreno de 1.337 metros quadrados e com 4.619 metros quadrados de área de construção, no futuro Moov Apartments Boavista, a abrir "em meados deste ano", os preços médios dos T1 e dos T2 serão de 110 e 190 euros por dia, adiantou André Ferreira.