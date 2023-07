OUH vai abrir mais hotéis em Lisboa, na Arrábida e em Melides

Era uma vez uma casa do século XVII, situada em pleno parque natural da Arrábida, que viria a ser comprada em hasta pública, em meados do século XIX, pelo Conde da Póvoa, então o homem mais rico de Portugal. Em 2015, ao fim de quase dois séculos nas mãos da família, a Casa Palmela é adquirida pelo neto do descendente que, em 1973, se tinha mudado para aqui com os seus 10 filhos, que aceitaram vender a propriedade com 72 hectares

