Palace Hotel do Buçaco é a "joia da coroa" da 3.ª fase do Revive

O programa Revive, que concessiona património do Estado que se encontra degradado para fins turísticos, arrancou com a III fase, que conta com 15 imóveis, indicou esta quarta-feira o Turismo de Portugal, em comunicado.



A "joia da coroa" é o Palace Hotel do Buçaco, um histórico hotel palaciano localizado no concelho da Mealhada. O Revive estima que após a remodelação o edifício conte com 62 quartos.



A lista completa de imóveis é a seguinte:



• Termas das Caldas de Moledo, em Peso da Régua e Mesão Frio



• Casa do Brasileiro, em São João da Pesqueira



• Quinta do Mosteiro de São Pedro de Folques, em Arganil



• Antigo Sanatório Infantil do Caramulo, em Tondela



• Casa dos Almeidas, no Sardoal



• Castelo e Casa Portilheiro, no Crato



• Convento de Nossa Senhora do Desterro, em Monchique



• Antigo Hospital da Santa Casa da Misericórdia, Ribeira Grande (Açores)



• Antigo Sanatório de Portalegre, em Portalegre



• Quinta e Palacete da Ponte da Pedra, em Matosinhos



• Antiga Colónia de Férias da Torreira, na Murtosa



• Antigo Convento da Senhora da Alegria e Antigos Quartéis do Burgo Medieval, em Castelo de Vide



• Antigo Matadouro, em Barcelos



• Antigo Centro Psiquiátrico de Arnes, em Soure



• Palace Hotel do Buçaco, na Mealhada