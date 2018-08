Portugal ultrapassa Grécia em receitas com turismo

Portugal registou mais de 17 mil milhões de dólares em receitas com turismo no ano passado. Ou seja, mais mil milhões do que a Grécia, revelam os dados da Organização Mundial de Turismo.

O boom do turismo continua a dar frutos em Portugal. O país registou 17 mil milhões de dólares (cerca de 15 mil milhões de euros) de receitas no ano passado com este sector, conseguindo mesmo ultrapassar a Grécia e alcançando o quarto lugar entre os países do sul da Europa.

De acordo com os últimos dados da Organização Mundial de Turismo, a Grécia obteve cerca de 16,5 mil milhões de dólares com o turismo internacional. Ou seja, menos quase 600 milhões do que Portugal, que continua a registar uma tendência de crescimento dos proveitos. Em 2016, foram 14 mil milhões de dólares, abaixo dos 14,6 mil milhões registados na Grécia, que ao longo dos últimos anos tem ocupado a quarta posição no sul da Europa.



Só no primeiro semestre do ano, as receitas da actividade turística em Portugal totalizaram perto de 7 mil milhões de euros, um aumento de quase 14% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados em Agosto pelo Banco de Portugal. Este é um reflexo do aumento dos preços praticados pelo turismo.



De acordo com a OMT, Portugal teve em 2017 uma quota de mercado de 3,3% no turismo europeu, tendo também alcançado uma das taxas de crescimento mais elevadas nas receitas. O aumento em 2017 foi de 22%, um crescimento só superado por quatro países na Europa: Islândia (26,3%), Geórgia (27%), Moldávia (28,4%) e Roménia (45,4%).





Espanha lidera nas receitas e nas chegadas



Este crescimento das receitas coloca Portugal em quarto lugar entre os países no sul da Europa. Esta tabela é dominada por Espanha, com o país vizinho a registar 68 mil milhões de dólares em proveitos, no ano passado, à frente de Itália (com 44 mil milhões) e da Turquia (com 22 mil milhões). A Grécia, apesar de também estar a crescer em receitas turísticas, perdeu para Portugal o quarto lugar, que ocupou ao longo dos últimos anos.



Os espanhóis também se destacam na entrada de turistas no país. Enquanto em Portugal entraram 18,2 milhões em 2016 -- os dados mais recentes disponibilizados pela Organização Mundial do Turismo -- em Espanha foram 75,3 milhões. Um número que aumentou para 81,8 milhões no ano passado, em comparação com os 20,6 milhões de hóspedes em Portugal revelados no início do ano pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).