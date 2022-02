Retoma do turismo afetada por falta de carros para alugar

Leia Também Aluguer de automóveis trava 60% no ano da pandemia

Leia Também Pandemia deixa rombo de 177 mil carros por vender

As empresas de aluguer de automóveis estão a ter dificuldades em responder ao aumento da procura por parte dos turistas. Segundo a edição desta terça-feira do Jornal de Notícias , há empresas que já admitem não ter frota suficiente para a Páscoa e para o verão.De acordo com o diário, que cita as associações do setor, muitas empresas venderam ou devolveram viaturas no pico da pandemia, em 2020, para fazer face a dificuldades de tesouraria. Agora deparam-se com outro problema.A falta de semicondutores está a afetar a oferta de automóveis, e os carros disponíveis para compra são sobretudo de gama muito alta, que não correspondem às necessidades do setor de rent-a-car.Segundo dados da Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC), a frota disponível para alugar recuou para valores de 2015.