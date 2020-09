Solverde mete apostas desportivas online e cria 35 empregos

Aquele que se apresenta como "o maior casino online português" decidiu encurtar o nome e aumentar a oferta de conteúdos.



O novo domínio www.solverde.pt, que deixou cair "casino" na sua designação, que figurava desde o lançamento da plataforma, em 2017, acaba de tornar o grupo da família violas no 11.º operador a obter licença do mercado português para a exploração de apostas desportivas à cota.

Lançadas numa campanha sob o mote "É muita emoção em jogo", as apostas desportivas disponibilizadas na plataforma online da Solverde vão desde o futebol à Moto GP, passando pela Fórmula 1, basquetebol, ténis ou hóquei em patins, entre muitas outras competições, além dos 900 jogos que já oferecia.

A marca digital da Solverde foi desenvolvida por uma equipa de 70 pessoas, sendo que, "apenas para o lançamento das apostas desportivas foram criados cerca de 35 novos postos de trabalho durante o ano de 2020", revelou, ao Negócios, Américo loureiro, diretor da empresa.

"E é expectável criarmos mais 40 novos postos de trabalho nos próximos cinco anos, nas áreas de apoio ao cliente, tecnologia, marketing digital e ‘data science’", adiantou o mesmo gestor.

Com o lançamento das apostas desportivas, o investimento da Solverde na plataforma de casino já vai "em cerca de 8 milhões de euros", garantiu Américo Loureiro.

O grupo Solverde tem a ambição de triplicar, nos próximos três anos, o número de utilizadores no "site", que conta atualmente com cerca de 200 mil registos.





De resto, concluiu, "esta diversificação confirma uma aposta clara do grupo Solverde, com uma estrutura 100% portuguesa e sede em Espinho, no mercado das apostas desportivas, reforçando a sua oferta digital".

No primeiro semestre de 2020, o volume das apostas desportivas à cota foi de 239,9 milhões de euros, menos 3,6 milhões do que no mesmo período do ano passado. Uma performance que foi bastante impactada pelo surto pandémico, tendo a maioria das competições desportivas sobre as quais incidiam apostas online sido suspensa.

"Em maio de 2020, com o retorno à atividade de algumas das competições desportivas que geram maior volume de apostas, observou-se a retoma do valor das apostas desportivas à cota, sendo esta mais marcante em junho, onde se registaram mais 28,2 milhões de euros face ao mês anterior, atingindo níveis próximos dos apurados em fevereiro de 2020", explica o serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

Relativamente aos jogos de fortuna ou azar, o volume de apostas atingiu 2,3 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2020, valor 1,7 vezes superior ao registado na primeira metade do ano passado.

Já os cinco casinos físicos do grupo Solverde (Espinho, Chaves, Vilamoura, Praia da Rocha e Monte Gordo) estão a sofrer bastante com a pandemia. Após dois meses e meio de portas fechadas, reabriram no início de junho, tendo nos primeiros oito meses deste ano acumulado receitas de 33,2 milhões de euros, o que representou um decréscimo de 45,8% face a igual período de 2019.