Solverde.pt de Violas paga 750 milhões em prémios

Com o seu naipe de cinco casinos físicos a ser bastante penalizado pela atual crise pandémica, o grupo Solverde está a apostar no reforço da plataforma virtual, aproveitando a migração dos apostadores, apresentando-se como "o maior casino online português", com mais de 1.300 jogos disponíveis.

Entretanto, a Solverde.pt acaba de revelar que "em 2021 entregou mais de 750 milhões de euros em prémios de jogos de casino, ainda sem o ano ter terminado", contra cerca de 500 milhões de euros distribuídos em todo o ano de 2020.

As "slot machines" continuam no topo das preferências dos apostadores da Solverde.pt, seguido do jogo de cartas "blackjack", a roleta e a banca francesa.

Nas apostas desportivas, o futebol continua a ser o desporto-rei, com os jogos do campeonato europeu de futebol em que Portugal participou a serem os que mais apostas reuniram.

Segundo a casa de apostas, o jogo Portugal-Alemanha, da fase de grupos do Euro 2020, que apenas se realizou no verão de 2021, foi o jogo em que os portugueses mais apostaram, seguido do Bélgica-Portugal, o Hungria-Portugal, e o França-Portugal.

"Dentro de portas, ao longo de 2021, o FC Porto foi o clube que reuniu mais apostadores no site, seguido do Benfica e Sporting", refere a Solverde.pt, em comunicado. Curiosamente, a fechar o top-5, estão duas equipas internacionais - a italiana Juventus e o inglês Manchester City.

O jogo internacional de clubes com mais apostas foi o Juventus - Porto, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Na Solverde,pt, o jogo de clubes com mais apostas de 2021 foi, até à data, o empate do FC Porto com o Sporting, no dia 27 de fevereiro, seguido do Porto - Benfica, Belenenses SAD - Porto e Benfica - Sporting.