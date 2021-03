Suíça GuestReady compra startup de alojamento local portuense

A suíça GuestReady, especializada no arrendamento de alojamento local, comprou a startup portuguesa The Porto Concierge por um valor não revelado, informou esta quinta-feira a empresa helvética em comunicado.Esta é a quinta aquisição realizada pela GuestReady, fundada em 2016, e surge após ter fechado em dezembro uma ronda de financiamento de 2,4 milhões de euros. A empresa suíça vai passar a gerir uma carteira de mais de 2.800 alojamentos locais.Os objetivos da companhia helvética são de alcançar 10 mil propriedades sob gestão em 2023.A The Porto Concierge é descrita como sendo a maior gestora de arrendamento em alojamento local em Portugal. Fundada em 2014, a startup portuguesa gerou mais de 30 milhões de euros em receitas aos proprietários dos alojamentos que gere."Ficámos muito impressionados com a equipa, a carteira e a rede local que os fundadores da The Porto Concierge, o Rui e o Luís, construíram ao longo dos anos", refere Alexander Limpert, CEO da GuestReady, citado no comunicado."Temos sido concorrentes amigáveis da GuestReady desde 2018 e conhecíamos a equipa portuguesa deles. A indústria está a consolidar-se rapidamente e aliarmo-nos ao líder tecnológico neste setor é uma grande oportunidade para acelerar ainda mais o nosso crescimento", considera Rui Silva, CEO da The Porto Concierge.A equipa da The Porto Concierge será integrada na totalidade no grupo GuestReady.