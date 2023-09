Taxa turística com valor recorde de 30 milhões de euros até junho

A receita arrecadada com a tributação sobre dormidas subiu 47% face aos primeiros seis meses do ano passado. Montante arrecadado já ultrapassa o pré-pandemia para a primeira metade do ano.



Mariline Alves 10:42









Nos primeiros seis meses do ano, a taxa turística cobrada pelos municípios atingiu os 30 milhões de euros, um aumento de 47% face a mesmo período do ano passado, avança este domingo o Diário de Notícias/Dinheiro Vivo.



A introdução de uma taxa turística tem vindo a ser opção de muitas autarquias, sendo que atualmente existem 15 municípios que cobram uma taxa por noite aos turistas: Braga, Cascais, Faro, Lisboa, Mafra, Óbidos, Porto, Santa Cruz (Madeira), Sintra, Vila Nova de Gaia, Vila Real de Santo António, Póvoa de Varzim, Coimbra, Olhão e Figueira da Foz – neste último caso, a cobrança começou apenas em julho.

Por concelho, Lisboa, que tributa dois euros pelas dormidas desde 2016, arrecadou 18,5 milhões de euros, uma subida de 43% face a 2022 e de 24% em comparação com o pré-pandemia. O Porto, que cobra também dois euros, mas desde 2018, registou receitas de oito milhões de euros, 52% acima do primeiro semestre de 2022 e 24% a mais face a 2019. Saber mais Lisboa turismo taxa turística

