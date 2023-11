Rendimento médio por quarto ocupado nunca foi tão alto na Área Metropolitana de Lisboa

Leia Também Dormidas no turismo sobem 6,7% em setembro devido a não residentes

Leia Também Proveitos da atividade turística atingem recorde em agosto

Leia Também Alojamento turístico supera pela primeira vez 10 milhões de dormidas em agosto

Leia Também Taxa turística com valor recorde de 30 milhões de euros até junho

O rendimento médio por quarto ocupado na Área Metropolitana de Lisboa (AML) atingiu um máximo histórico em setembro. O valor situou-se nos 159,7 euros, tratando-se do valor mais alto alguma vez registado, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).Além da AML, também o Norte renovou máximos históricos, com um rendimento médio de 119,1 euros.A nível nacional, o rendimento médio por quarto (ADR) ocupado foi de 127,1 euros. O valor, detalha o INE, representa um crescimento de 10,4% face ao mesmo mês do ano passado. Já quando comparado a 2019, período pré-pandemia, a subida é de 30,8%."Em setembro, o ADR cresceu 10,8% na hotelaria e 10,7% no alojamento local, atingindo 130,8 euros e 104,7 euros, respetivamente. No turismo no espaço rural e de habitação, subiu 6,5%, atingindo 125,7 euros), explica o instituto.Os proveitos da atividade turística, ou seja, os valores resultantes da atividade dos meios de alojamento turístico, situaram-se nos 707 milhões de euros no mês em causa - uma subida de 15,7% face ao mesmo período do ano anterior. O valor resulta de um crescimento no número de hóspedes e dormidas."Em setembro de 2023 , o setor do alojamento turístico registou 3,2 milhões de hóspedes (+9,0%) e 8,2 milhões de dormidas (+6,7%), gerando 707,0 milhões de euros de proveitos totais (+15,7%) e 550,9 milhõesde euros de proveitos de aposento (+17,0%)", refere o INE.Face ao período pré-pandemia, o aumento dos proveitos foi de 41%, "refletindo também os aumentos dos preços dos serviços prestados".A Área Metropolitana de Lisboa foi a que mais contribuiu para a globalidade dos proveitos em setembro, seguida pelo Algarve e pelo Norte.No acumulado dos primeiros nove meses do ano, entre janeiro e setembro, os proveitos cresceram 21,3% para 4.816,5 milhões de euros