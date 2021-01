Unesco alerta que projeto de Mário Ferreira pode tirar estatuto de património da humanidade ao Douro vinhateiro

Leia Também Sociedade de Mário Ferreira apresentou novo estudo para hotel em Mesão Frio O processo de licenciamento do projecto começou há já 22 anos. No entanto já foi recusado por duas vezes.

Leia Também Estado volta a "atracar" hotel de Mário Ferreira em Mesão Frio

A paisagem do Douro vinhateiro pode perder o estatuto de Património da Humanidade da Unesco devido ao projeto do empresário Mário Ferreira para construir um hotel de cinco estrelas em Rede, Mesão Frio. De acordo com o jornal Público , o aviso foi feito pela Comissão Nacional da Unesco porque abre "caminho para uma futura exclusão da lista de património mundial".O projeto está em consulta pública até 29 de janeiro, depois da revisão.