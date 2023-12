Ganhos da atividade turística até outubro já superaram o total de 2022

Leia Também Rendimento médio por quarto ocupado nunca foi tão alto na Área Metropolitana de Lisboa

Osaté outubro já superaram o valor registado em todo o ano de 2022. No período acumulado de janeiro a outubro deste ano, os proveitos totais foram de, o que representa um aumento de 20,8% face ao mesmo período do ano anterior, divulgou esta quinta-feira o(INE).Já "os proveitos relativos a aposento ascenderam a 4,2 mil milhões de euros", superando também o valor total anual de 2022, "refletindo a evolução da procura e dos preços dos serviços prestados"."No período acumulado de janeiro a outubro de 2023, os maiores crescimentos nos proveitos totais e de aposento ocorreram na Região Autónoma dos Açores, na Área Metropolitana de Lisboa, no Norte e na Região Autónoma da Madeira", detalha o INE.Focando apenas no mês de outubro, o setor do alojamento turístico registou 2,9 milhões de hóspedes e 7,4 milhões de dormidas, "gerando 584,2 milhões de euros de proveitos totais e 441,2 milhões de euros de proveitos de aposento".O rendimento médio por quarto disponível situou-se em 69,6 euros, mais 141,% face ao ano anterior, enquanto o rendimento médio por quarto ocupado atingiu os 111,6 euros (mais 11%).Albufeira registou 814,5 mil dormidas e terá ultrapassado, pela primeira vez desde o início da pandemia, os níveis pré-pandemia, destaca o instituto.