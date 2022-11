Vila Galé contrata 170 colaboradores para quatro hotéis

O grupo Vila Galé está a contratar 170 colaboradores para os quatro novos hotéis que vai abrir no verão de 2023, em Portugal.



As candidaturas já estão em curso e para o Vila Galé Collection Tomar há 45 vagas em aberto, para o Vila Galé Collection São Miguel, em Ponta Delgada, há 56 vagas. Somam-se ainda os 45 lugares disponíveis para o Vila Galé Nep Kids e 22 para o Vila Galé Monte do Vilar, ambos em Beja.



Para estas duas unidades do Alentejo, o grupo prevê "a possibilidade de alojamento" para os colaboradores contratados, lê-se no comunicado do Vila Galé.



As vagas disponíveis são para diferentes áreas e funções, entre as quais assistentes de direção, chefes e subchefes de restaurante, governantes, empregados de mesa, cozinheiros, técnicos de manutenção ou empregados de andares.



Sem revelar os salários previstos, o Vila Galé refere ainda que oferece aos colaboradores "descontos em alojamentos e serviços do grupo, prémios anuais de produtividade e seguro de saúde após seis meses de inclusão na empresa ou ofertas no aniversário", lê-se no comunicado enviado pelo segundo maior grupo hoteleiro do país. Acresce ainda "bónus de noites nos hotéis da rede consoante a antiguidade e vantagens exclusivas em entidades parceiras de saúde e bem-estar, cultura e ensino".



Há ainda a possibilidade de "formação contínua" e de "oportunidades de mobilidade entre Portugal e o Brasil e a progressão na carreira".



As candidaturas podem ser enviadas através da página de carreiras no site do Vila Galé.

Com a abertura destas quatro unidades, em 2023, o segundo maior grupo hoteleiro português passa a ter 31 unidades em terras lusas a que se somam dez no Brasil.