De Margrethe Vestager a Daniela Braga, estes são os primeiros nomes dos oradores da Web Summit em 2021

A maior conferência de tecnologia da Europa está de regresso a Lisboa e prepara-se para um evento presencial, ao contrário do que aconteceu no ano passado. Depois do evento virtual de 2020 devido à pandemia da covid-19, a edição deste ano será marcada por um regresso à normalidade e contará com oradores de "peso".



Entre os primeiros nomes anunciados está a comissária europeia, Margrethe Vestager, o presidente da Microsoft, Brad Smith, o futebolista do FC Barcelona, Gerard Piqué e Tom Taylor, responsável pela assistente Alexa da Amazon.



Quem também marca presença é a fundadora da DefinedCrowd, Daniela Braga, a portuguesa que ocupa o 40º lugar na lista dos mais poderosos de 2021 e que se tem destacado internacionalmente no setor da Inteligência Artificial, tendo sido convidada para integrar a "task-force" da Administração de Joe Biden para a estratégia em torno da inteligência artificial.



O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro António Costa e vários membros do Governo também fazem parte da lista dos 150 primeiros oradores divulgados no site da organização de Paddy Cosgrave.



Já é possível comprar bilhetes para a edição de 2021 que se realizará de dia 1 a 4 de novembro no Altice Arena. Os preços vão desde os 675 até aos 24.850 euros, existindo descontos para grupos.