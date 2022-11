Theneo é a grande vencedora da competição Pitch da Web Summit

Leia Também Vencedor português da Web Summit de 2021 angaria 24,7 milhões de dólares

A Theneo é a startup vencedora da competição principal da Web Summit, o Pitch, da edição de 2022. O anúncio foi feito há instantes no palco principal do evento."É incrível, ainda não acredito. No ano passado estava ali no público a sonhar estar aqui. É muito bom estar aqui a representar não só a minha empresa como também o meu país", indicou Ana Robakidze (na foto), fundadora e CEO da startup.A Theneo, uma plataforma originária da Geórgia, gera documentos, de alta qualidade e interativos, com integração API, e que promete ser uma ferramenta indicpoensável para trabalhar.A empresa venceu frente a outras duas finalistas, que também se tinham apresentado ao público da Web Summit antes da hora do almoço: a Biome Diagnostics, uma startup austríaca da área da medicina que que aplica "machine learning" à área dos cancros, de forma a prever o resultado da doença e respetivos tratamentos em cada paciente.Venceu também frente à Gataca, uma startup de cibersegurança espanhola, fundada no MIT, que desenvolveu uma carteira de identidade mobile que cria credenciais para todos os serviços, fazendo com que os utilizadores não tenham que escrever os seus dados pessoais vezes sem conta.No total, 110 startups participaram na competição Pitch, que decorreu ao longo dos três dias do evento. +O vencedor foi escolhido por voto dos participantes através da app oficial.No ano passado, a vencedora foi a startup portuguesa Smartex, que desenvolve hardware e software para detetar defeitos têxteis em tempo real.