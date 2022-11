Vencedor português da Web Summit de 2021 angaria 24,7 milhões de dólares

A Smartex - startup portuguesa que venceu a competição principal da Web Summit na edição do ano passado - anunciou esta quinta-feira a conclusão de uma ronda de financiamento de 24,7 milhões de dólares. O investimento Série A foi liderado pela Lightspeed Venture Partners e o Build Collective, mas contou também com a participação do H&M Group, da Bombyx Capital Partners, da Faber, entre outros.A empresa, que desenvolve hardware e software para detetar defeitos têxteis em tempo real, pretende utilizar o capital angariado para expandir o negócio para novos mercados, continuar a aumentar a equipa e desenvolver novas linhas de produtos."Os nossos clientes estão tão interessados quanto nós com os produtos que estamos a construir", diz Antonio Rocha, Co-fundador e CTO, em comunicado." Para criar soluções para melhor os atender, estamos sempre a ouvir e abertos ao seu feedback. Juntos, estamos a trabalhar numa nova era de produção de alta qualidade e sem desperdício, que levará a uma maior transparência e rastreabilidade em toda a cadeia de valor têxtil, do fio ao retalho."."Somos privilegiados por estar numa posição única para agregar valor intrínseco a uma indústria gigante que é fundamental e toca tantas vidas. Com a nossa tecnologia e talento, seremos capazes de abrir um novo capítulo na indústria da moda", afiorma, por seu lado, o CEO Gilberto Loureiro.O têxtil e a moda são a terceira indústria mais poluente do mundo. Estima-se que 150 mil milhões de peças de vestuário são produzidas, com o setor a responder por 20% do desperdício global de água e 10% das emissões globais de carbono.A Smartex, presente em vários mercados na Europa, Ásia Central, América do Sul e África, tem entre os clientes a Tintex Textiles, a Familitex, a Toraman Tekstil e a Ekoten. Em 2023, pretende expandir ainda mais para a Ásia em 2023.