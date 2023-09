PPR: cinco razões para não resgatar

Partilhar artigo



João Tomé ficou apreensivo ao ler o resumo mensal do seu fundo PPR. Há muitos meses que o valor não parava de descer. Foi ao banco, decidido a resgatá-lo antes que a rentabilidade que acumulara nos últimos anos se esvanecesse na totalidade. Pretendia aproveitar as exceções aprovadas pelo Governo que permitiam, até ao final do ano, o reembolso antecipado sem penalização fiscal.



Era não só possí...