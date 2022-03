Energia puxa Lisboa para o verde em contramão com a Europa. Galp dispara mais de 4%

A bolsa de Lisboa, acompanhou a tendência das principais praças europeias, tendo aberto a sessão em território negativo.O índice de referência nacional, PSI-20, arrancou a sessão a desvalorizar 0,46% para 5.472,90 pontos, tendo entretanto invertido a sessão, estando a subir 1%. Das 19 cotadas 12 abriram no encarnado, sete no verde e apenas uma se manteve inalterada.A Galp é quem lidera os ganhos, estando a subir 4,16% para 10,62 euros por ação, à boleia do setor energético europeu, que soma mais de 1%, depois de o barril de petróleo ter escalado mais de 6%, superando a fasquia dos 110 dólares, após Agência Internacional de Energia ter alertado para uma "ameaça de uma crise energética global".Do lado das perdas, o BCP é quem lidera as perdas, estando a cair 2,60% para 0,1502 euros, dando continuidade ao movimento de desvalorização de ontem, depois de ter anunciado uma quebra 24,6% nos lucros do ano passado para 138,1 milhões de euros.Ainda na energia, a EDP Renováveis soma 2,45% para 21,78 euros, enquanto a empresa-mãe sobe 0,57% para 4,22 euros. A Greenvolt ascende 1,87% para 5,99 euros. Neste setor, apenas a REN está no vermelho, a perder 0,38% para 2,61 euros.No retalho o sentimento também é positivo, com a Jerónimo Martins sobe 1,34% para 20,07 euros, enquanto a Sonae ganha 0,32% para 0,94 euros.Entre as papeleiras, a Semapa sobe 0,52% para 11,54 euros, a Altri valoriza 0,37% para 5,46 euros, enquanto a Navigator perde 0,77% para 3,10 euros.