Lisboa acompanha maré vermelha da Europa. BCP afunda mais de 6% após quebra nos lucros

O PSI-20 terminou a sessão desta terça-feira de Carnaval a perder 1,17%, para os 5.498,27 pontos. Ainda assim, a bolsa portuguesa caiu menos do que as congéneres europeias.Das 19 cotadas no índice, seis fecharam em alta e 13 em queda.Pela negativa destacou-se o BCP, que perdeu 6,72%, para os 0,154 euros, depois de ontem, após o fecho dos mercados, ter anunciado uma quebra de 24,6% nos lucros de 2021.Também a pressionar o índice esteve a EDP, que caiu 3,96%, para os 4,191 euros, bem como a Sonae, que recuou 3,04%, até aos 0,9405 euros.A EDP Renováveis, outro dos pesos pesados, interrompeu os fortes ganhos dos últimos dias e tombou 2,21%, fechando nos 21,24 euros.A limitar os estragos no PSI-20 estiveram, principalmente, a Galp, que avançou 3,72%, para 10,225 euros, e a Jerónimo Martins, com uma subida de 1,96%, terminando o dia nos 19,805 euros.A Greenvolt, que na noite passada anunciou um acordo para a compra de 35% da alemã MaxSolar por 26 milhões de euros, cedeu 0,17%.