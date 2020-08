Ações dos CTT ganham quase 6% para máximos de fevereiro

Leia Também Encomendas recorde não travam prejuízos dos CTT

um resultado líquido negativo de 2 milhões de euros , um valor que compara com os lucros de 9 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.Nem mesmo a subida de encomendas para níveis recorde, conseguiu travar os maus resultados dos CTT. A transportadora registou, de abril a junho deste ano, o melhor trimestre de sempre na área de encomendas . No entanto, a queda do negócio do correio e as imparidades de 5,8 milhões de euros do Banco CTT atiraram a empresa para prejuízos.No ano, os CTT acumulam uma queda de 16,7%, devido aos dois primeiros trimestres negativos, onde o banco desvalorizou 28% e 5%, respetivamente. A partir do final de junho conseguiu recuperar ao valorizar 23,15%.Por esta altura, a empresa tem um preço-alvo médio de 2,92 euros, o que lhe confere um retorno potencial de 10,6%, de acordo com a Bloomberg. Existem duas casas de investimento que recomendam "Comprar" ações da empresa e quatro que aconselham "Manter".