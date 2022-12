Acionistas da Patris aprovaram saída da Euronext Growth

Os acionistas da Patris Investimentos aprovaram hoje, em assembleia geral (AG) a saída do grupo do mercado Euronext Growth, de acordo com um comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Na nota, a empresa anunciou que foi deliberada favoravelmente "a saída da sociedade do mercado Euronext Growth e a respetiva exclusão de negociação das ações da sociedade naquele mercado".A Patris destacou ainda que "a referida deliberação foi aprovada favoravelmente por 99,87% dos direitos de voto representativos do capital social, sendo que as ações representativas do capital social da sociedade correspondentes aos restantes 0,13% dos votos serão adquiridas pela sociedade".A Patris anunciou, em 28 de novembro, que será um perito independente a fixar o preço das ações que irá comprar, no âmbito da saída da Euronext Growth.Na nota, publicada pela CMVM, a Patris Investimentos justificou que "considerando a reduzida dispersão do capital social, a ausência de transações no mercado há mais de três anos, os custos para a sociedade e para os acionistas e a posição manifestada pela maioria dos acionistas da sociedade quanto à manutenção da negociação das ações da sociedade no sistema de negociação multilateral Euronext Growth, propõe-se deliberar a saída da sociedade do mercado Euronext Growth e a consequente exclusão de negociação naquele mercado das ações representativas do capital social da sociedade".Esta exclusão terá de ser "deliberada por uma maioria não inferior a 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da sociedade", indicou o grupo, acrescentando que, "desde já, se indica que será a sociedade que adquirirá, no prazo de três meses após o deferimento pela CMVM da exclusão voluntária da negociação, aos acionistas que não votaram a favor dessa exclusão, as ações de que eram titulares à data da assembleia geral".De acordo com a Patris, "não tendo havido, nos últimos seis meses, aquisição de ações próprias nem transações das ações da Sociedade no mercado Euronext Growth que permita apurar o seu preço médio ponderado, a contrapartida desta aquisição é fixada por perito independente nos termos do n.º 2 do artigo 188.º do CVM [Código dos Valores Mobiliários]".O Grupo Patris Investimentos totalizou lucros de 3,7 milhões de euros no primeiro semestre, valor que compara com um resultado líquido de 2,6 milhões de euros, apurado no período homólogo.